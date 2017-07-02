المالية تطرح 13 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 21%

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أعلنت وزارة المالية اليوم -الأحد-، نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 13 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة أذون خزانة بقيمة 6.250 مليار جنيه، لأجل 182 يوما، بمتوسط عائد بلغ نحو21.03%، وتم تغطيته بنحو 2 مرة، كما تم طرح أذون خزانة بقيمة 6.750 مليار جنيه، لأجل 357 يوما، بمتوسط عائد بلغ نحو 21.04%، وتم تغطيته بنحو 2.1 مرة.

كما تم طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه، لأجل 10 سنوات، بمتوسط عائد بلغ نحو 18.29%، وتم تغطيته بنحو 2.2 مرة.

وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة بنسبة بلغت نحو20.2% خلال الأسبوع الماضى.

وتعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 371 مليار جنيه خلال الربع الأول (يوليو - سبتمبر) من العام المالى المقبل 2017/ 2018.

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وذكرت المالية، فى جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يومًا بقيم 84 و84.5 و90.5 و90.5 مليار جنيه على التوالي.

وأضافت أنه سيتم أيضا طرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 6.250 مليار جنيه، وأجل 5 سنوات بقيمة 5.250 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه سيجرى طرح سندات أجل 7 سنوات بقيمة 4.750 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات بقيمة5.250 مليار جنيه.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.