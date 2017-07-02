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البورصة تربح 1.7 مليار جنيه فى مستهل تعاملات الأسبوع

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البورصة تربح 1.7 مليار جنيه فى مستهل تعاملات الأسبوع البورصة تربح 1.7 مليار جنيه فى مستهل تعاملات الأسبوع

التحرير

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع على صعود جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.7 مليار جنيه .

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى اكس 30” لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 13487.36 نقطة، وصعد مؤشر"إيجى اكس 70” للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 656.86 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى اكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 1519.38 نقطة .

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ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي 11.05 مليون جنيه و 8.31 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافى مشتريات 19.37 مليون جنيه.

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التحرير

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