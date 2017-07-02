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الانتهاء من تصنيع أول أجزاء كوبري الإسماعيلية العائم

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الانتهاء من تصنيع أول أجزاء كوبري الإسماعيلية العائم الانتهاء من تصنيع أول أجزاء كوبري الإسماعيلية العائم

التحرير

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قامت إدارة الترسانة البحرية، اليوم الأحد، بالانتهاء من تصنيع أول أجزاء كوبري نمرة ٦ العائم والذي سيتم تثبيته في الإسماعيلية على الضفة الغربية للقناة، حيث اشتركت الرافعتين إنقاذ ١، ٢ بحمولة ١٠٠٠ طن في عملية التدشين - حيث بلغ وزن البنتون ٤٦٠ طن وطوله ٨٥ مترا وعرضه ١٥ مترا.

ومن المنتظر أن يتم سحب "البنتون" خلال الساعات القادمة لاستكمال أعمال الدهانات الداخلية وأعمال التشطيبات الخارجية والنهائية, إضافة إلى تدشين الجزء الثاني من الكوبري الذي قامت شركة الإنشاءات البحرية ببناؤه الأسبوع الجاري.

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هذا وتقوم ترسانة بورسعيد ممثلة في أقسام بناء السفن والجودة وورشة البويات، بالاشراف على أعمال البناء والدهانات واستلام الأعمال طبقًا لنظام الجودة المتبع في الترسانة.

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التحرير

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