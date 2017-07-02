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ظلام متكرر في الفيوم بسبب انقطاع الكهرباء.. وأهالي: "هنموت من الحر"

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مصراوي Masrawy

ظلام متكرر في الفيوم بسبب انقطاع الكهرباء.. وأهالي: "هنموت من الحر"

04:17 م الأحد 02 يوليه 2017

انقطاع الكهرباء

الفيوم – حسين فتحى:

اشتكى مواطنون بمحافظة الفيوم، من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، في قرى ومدن عدة مثل "دمو البلد وطامية"، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال عيد رمضان، صاحب محل منظفات في مركز طامية، إنه يعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في اليوم الواحد، لمدة 4 ساعات صباحًا للمرة الوحدة، بجانب ضعف الكهرباء الذي يؤثر بالسلب على تشغيل الأجهزه الكهربائية من مراوح وتكييفات وثلاجات.

وأضاف سيد عبد الكريم، سائق، إنه يقيم بقرية دمو البلد التابعة لمركز الفيوم، حيث يعاني أبناء القرية من شدة الحرارة، ولكن الانقطاع المستمر للكهرباء يؤثر على عملهم وأوضاعهم المعيشية.

وهدد عبد المنعم عبد السلام، مهندس زراعي، مقيم بمدينة طامية، بعدم دفع فواتير الكهرباء، التي لا تصل إلى قرى المركز، الذي يقع فى حضن الجبل من 3 اتجاهات، ما يصيبهم بالإعياء نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة، وأردف: "هنموت من الحر".

من جانبه، أكد مصدر بشركة توزيع كهرباء الفيوم، رفض ذكر اسمه، انخفاض الجهد الكهربائي الواصل لمحافظة الفيوم منذ 3 أيام، ما يضطرهم في الشركة لقطع التيار الكهربائي بشكل متكرر.

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