نصيحة طبية: إذا شعرت بالحر كُل "مخلل"

كتبت ـ أسماء حمدي:

في هذه الأيام التي نتعرض فيها لموجة شديدة الحرارة، يجب الحفاظ على درجة حرارة أجسامنا حتى لا يتسبب الارتفاع المفاجيء في نقص الصوديوم وبالتالي يحدث انقباض في الأوعية الدموية مما يصيب الجسم بضرر. وقد أوضح دكتور "عبد الهادي مصباح" استشاري المناعة والتحاليل الطبية لمصراوي كيفية التعامل مع انخفاض درجة حرارة الجسم من خلال الخطوات التالية:

*الاستحمام:

يعتبر نوع من تنظيم درجة الحرارة، فحين ينزل الماء على المخ يعمل على تنظيم درجة حرارته، وبالتالي حرارة الجسم.

*شرب السوائل:

يجب على الانسان شرب كثير من السوائل، وخاصة الماء على مدار اليوم، وذلك لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل وأملاح.

*تناول المخلل:

لمن لا يعاني من أي مرض كما صرح دكتور "عبد الهادي" يجب عليه تناول قطعة من المخلل، أو ملح الطعام لكي يحافظ على حرارة الجسم.

*الموز:

الموز هو فاكهة مغذية ومفيدة للغاية ومتاحة طوال السنة بسهولة، وتناول واحدة منها يقيك من ارتفاع درجة حرارة الجسم، لاحتوائها على البوتاسيوم.

وأوصى دكتور عبد الهادي مصباح بتناول الخضروات بكثرة والابتعاد عن الأكلات الدسمة. كما أكد على عدم التعرض المباشر للتكييف أو المروحة، كي لا يتسبب في نزلات البرد أو النزلات المعوية.