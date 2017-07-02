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ضبط ربة منزل وضعت "مهدئات" لزوجها في "الشاي" لـ"معاناته من ظروف نفسية"

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مصراوي Masrawy

ضبط ربة منزل وضعت "مهدئات" لزوجها في "الشاي" لـ"معاناته من ظروف نفسية"

03:55 م الأحد 02 يوليو 2017

ضبط ربة منزل وضعت مهدئات لزوجها في الشاي

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقى ضباط مباحث مركز بلقاس، اليوم الأحد، القبض على سيدة ووالدتها وشقيقتها بعد اتهام زوجها لها بوضع عقاقير مهدئة له في كوب شاي.

كان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود بلاغ من "حسام.ف.ف"، 33 عامًا، صاحب مصنع ملابس جاهزة، ومقيم في بندر بلقاس، يتهم زوجته "مها.ا. ف"، 26 عامًا، ربة منزل، بوضع عقاقير طبية له بالطعام والشراب الخاص به، بالاتفاق مع والدتها وشقيقتها.

وقدم الزوج كارت ذاكرة هاتف محمول أكد أنه يحوى تسجيلات صوتية تفيد صحة أقواله ولم يعلل سببًا لذلك.

وتمكنت قوة من ضباط مباحث مركز بلقاس بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، من ضبط المتهمات وبمواجهتهن، اعترفت الزوجة بوضع أقراص مهدئة له بكوب الشاي لمعاناته من ظروف نفسية إلا أنه لم يحتسيه نظرًا لمرارته، وأنكرت الأم وشقيقة المتهمة ما نسب إليهما.

جرى التحفظ على "كارت الذاكرة" على ذمة تصرفات النيابة، وحُرر المحضر رقم 33 أحوال بلقاس.

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