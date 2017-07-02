بالصور- محافظ أسوان يتفقد مواقف سيارات.. ويوجه بالرقابة على محلات "قطع الغيار"

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، اليوم الأحد، 3 مواقف سيارات بمراكز المحافظة وهي: "دراو، كوم أمبو، الأقاليم"، للتأكد من انتظام العمل بها والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وحرص اللواء مجدى حجازي على لقاء عدد من المواطنين والسائقين، واستفسر منهم عن تطبيق التعريفة الجديدة للأجرة، وحثهم على ضرورة التعاون والتكاتف بين الجميع، وتحمل الظروف التى تمر بها البلاد حاليًا، لعبور هذه المرحلة من تاريخ مصرنا الغالية.

واستكمل "حجازي" جولته الميدانية بتفقد الموقف الرئيسي لمركز ومدينة كوم أمبو والذي يستوعب نحو 150 سيارة ميكروباص تعمل في اتجاه مدن المحافظة وقراها وأيضًا مدن المحافظات الأخرى.

واطمأن محافظ أسوان من المواطنين والسائقين الذين التقى بهم على الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة للأجرة، موجهًا بضرورة وضع ولصق "استيكرات" التعريفة الجديدة على زجاج السيارات لتسهيل تعريف المواطنين بها.

واختتم اللواء مجدي حجازي جولته الميدانية بتفقد موقف الأقاليم بمدينة أسوان وأيضًا محطة تمويل المواد البترولية المواجهة له، حيث استمع مجدي حجازي لمطالب وشكاوى السائقين، التى كان أبرزها ارتفاع أسعار قطع الغيار والزيوت والإطارات، فوجه المحافظ مسئولي مباحث التموين والمرور بتشديد الرقابة على محلات بيع هذه المستلزمات الحيوية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال وجود أي زيادات أو مغالاة غير طبيعية تفوق هامش الربح الفعلي.