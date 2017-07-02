أخبار عاجلة

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

رسميًا..«بريزنتيشن» تفوز بحقوق رعاية الجبلاية

Google+ Print
رسميًا..«بريزنتيشن» تفوز بحقوق رعاية الجبلاية رسميًا..«بريزنتيشن» تفوز بحقوق رعاية الجبلاية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فازت شركة بريزنتيشن سبورت بحقوق رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم وأنشطته لمدة خمس سنوات مقابل 405 مليون و500 ألف جنيه لمدة خمس سنوات مقبلة.

وتنافست شركة بريزنتيشن سبورت مع وكالتي الأخبار التي عرضت 400 مليون جنيه والأهرام التي عرضت 370 مليون جنيه للفوز بحقوق رعاية الجبلاية.

وكانت وكالة الأهرام للإعلان انسحبت من المزايدة بعدما رفعت عرضها المالى من 355 مليون جنيه إلى 370 مليون جنيه، وتوقفت وكالة الأخبار عند 400 مليون لتفوز بريزنتيشن بالمزايدة.

شاهد أيضا

يُذكر أن اتحاد الكرة قد سبق وعقد مزايدة منذ ما يقرب من أسبوعين وقرر مجلس الإدارة إعادة المزايدة بعد عدم الوصول إلى الحد الأدني التي سبق وأن وضعه المجلس بقيمة مبلغ 450 مليون جنيه قبل أن تخفضه في المزايدة الثانية إلى 405 في الوقت الذي عرضت فيه شركة بريزنتيشن 365 مليون جنيه فقط ووكالة الأخبار مبلغ 360 مليون جنيه، ووكالة الأهرام 355 مليون جنيه لرعاية الجبلاية وكافة أنشطتها.

وحضر جلسة المزايدة  هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ومجدى عبد الغنى وعصام عبد الفتاح وكرم كردى أعضاء المجلس ومندوبون من الرقابة الإدارية للإشراف على المزايدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)