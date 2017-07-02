رسميًا..«بريزنتيشن» تفوز بحقوق رعاية الجبلاية

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فازت شركة بريزنتيشن سبورت بحقوق رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم وأنشطته لمدة خمس سنوات مقابل 405 مليون و500 ألف جنيه لمدة خمس سنوات مقبلة.

وتنافست شركة بريزنتيشن سبورت مع وكالتي الأخبار التي عرضت 400 مليون جنيه والأهرام التي عرضت 370 مليون جنيه للفوز بحقوق رعاية الجبلاية.

وكانت وكالة الأهرام للإعلان انسحبت من المزايدة بعدما رفعت عرضها المالى من 355 مليون جنيه إلى 370 مليون جنيه، وتوقفت وكالة الأخبار عند 400 مليون لتفوز بريزنتيشن بالمزايدة.

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يُذكر أن اتحاد الكرة قد سبق وعقد مزايدة منذ ما يقرب من أسبوعين وقرر مجلس الإدارة إعادة المزايدة بعد عدم الوصول إلى الحد الأدني التي سبق وأن وضعه المجلس بقيمة مبلغ 450 مليون جنيه قبل أن تخفضه في المزايدة الثانية إلى 405 في الوقت الذي عرضت فيه شركة بريزنتيشن 365 مليون جنيه فقط ووكالة الأخبار مبلغ 360 مليون جنيه، ووكالة الأهرام 355 مليون جنيه لرعاية الجبلاية وكافة أنشطتها.

وحضر جلسة المزايدة هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ومجدى عبد الغنى وعصام عبد الفتاح وكرم كردى أعضاء المجلس ومندوبون من الرقابة الإدارية للإشراف على المزايدة.