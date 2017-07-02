كيف ساهمت الطبخة الأرجنتينية في سطوع نجم منتخب تشيلي؟

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبورغ في روسيا الذي يحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس القارات لكرة القدم 2017 بين منتخبي ألمانيا وتشيلي في تمام التاسعة مساء.

بطل كأس العالم 2014، سبق واصطدم بأبطال "كوبا أمريكا" في الجولة الثانية من دور المجموعات، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وخلال الأعوام العشرة الأخيرة، استعان اتحاد كرة القدم التشيلي بـ 4 مدربين يحملون الجنسية الأرجنتينية، ساهموا في تطور مستوى المنتخب واعتلاء منصات التتويج.

مارسيلو بيلسا

تولى بيلسا تدريب المنتخب عام 2007، واعتمد على الضغط على المنافس، والسعي للاستحواذ على الكرة في نصف ملعب الخصم، والدفع بالكثير من اللاعبين للأمام عند الاستحواذ، ووصفها مدرب إسبانيا السابق ديل بوسكي، بأنها "انتحارية".

وكانت تلك الفترة بداية التحسن الحقيقية لمستوى الفريق، وقدرته على المنافسة تحت قيادة "أيقونة الجماهير" في ذلك الوقت، خاصة بعدما قاد المنتخب إلى كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.

ورغم النجاحات الملموسة على مستوى الأداء والنتيجة، ترك "بيلسا" تدريب منتخب تشيلي بسبب بعض المشكلات مع مسؤولي اتحاد الكرة.

كلاوديو بورجي

تولى صاحب الـ 52 عاما مهمة تدريب منتخب تشيلي خلفا لمواطنه مارسيلو بيلسا، وشدد خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب إتمام التعاقد مته على أنه "لن أستدعي لاعباً له ثلاث آذان لكي أكون مختلفاً عن بييلسا."

ومُني "بورجي" بثلاث هزائم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2014 بالبرازيل، ليتم إقالته عقب هزيمته في مباراة ودية أمام منتخب صربيا بمدينة سانت جالين السويسرية.

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وعلق المدير الفني الأرجنتيني على إقالته قائلا: "لم يكن الأداء جيدا خلال المباريات الأخيرة"، مضيفا : "كانت فترة رائعة في مسيرتي التدريبية.. افتخر بها".

خورخي سامباولي

استطاع صاحب الـ 55 عاما إعادة تشيلي إلى الطريق الذي بدأته مع مواطنه مارسيلو بيلسا، وأقنع اللاعبين أن يكونوا هم الأبطال وأصحاب الكلمة العليا في الملعب.

وتكللت جهود المدرب الأرجنتيني بالنجاح في إحراز منتخب تشيلي لقب كوبا أمريكا 2015 على أرضه لينهي عقود من الإخفاق.

وفي 20 يناير من العام الماضي، أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم أنه توصل إلى اتفاق مع مدرب منتخب بلاده الأرجنتيني خورخي سامباولي لفسخ العقد الذي يربط بينهما بعد 6 أشهر من قيادته إلى لقب كوبا أمريكا التاريخي.

وأوضح بيان للاتحاد التشيلي "توصلت إدارة الاتحاد التشيلي إلى اتفاق مع خورخي سامباولي لوضع حد للعقد الذي يربط بينهما" دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق.

خوان أنطونيو بيتزي

في نهاية الشهر نفسه، عُين الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدربا لمنتخب تشيلي باتفاق حتى حتى مونديال روسيا 2018 ويتضمن كوبا أمريكا في الولايات المتحدة وكأس القارات 2017، عقب رفض مارسيلو بيلسا العودة للإشراف على بطل أمريكا الجنوبية.

وأشرف صاحب الـ47 عاما على فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني ولفترة وجيزة مع فالنسيا الإسباني.

وقاد "بيتزي" منتخب "لاروخا" إلى الحفاظ لقب النسخة المئوية للبطولة في العام التالي بالولايات المتحدة، ويأمل في تحقيق لقب قاري جديد مساء اليوم على حساب الماكينات الألمانية.