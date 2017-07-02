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ميلان يحسم سادس صفقاته هذا الموسم

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ميلان يحسم سادس صفقاته هذا الموسم ميلان يحسم سادس صفقاته هذا الموسم

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أعلنت «سكاي سبورتس» الإيطالية عن إتمام فريق إي سي ميلان الإيطالي لصفقة إنتقال اللاعب التركي هاكان تشالهان أوجلو، صانع ألعاب بايرن ليفركوزن الألماني.

وذكرت «سكاي» أن الصفقة قد كلفت خزائن "الروسونيري" مبلغ 21 مليون يورو إلى جانب الإضافات، ليكون اللاعب التركي هو سادس صفقات ميلان هذا الموسم.

وكان الصحفي الإيطالي الشهير ومراسل شبكة سكاي سبورت إيطاليا، جيانلوكا دي مارزيو، قد أكد في وقت سابق وصول ميلان إلى المرحلة الأخيرة في مفاوضات التعاقد مع اللاعب التركي.

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وكان ميلان قد قام بالتعاقد مع خمس صفقات الصيف الحالي، ماتيو موساكيو، وفرانك كيسي، وريكاردو رودريجيز، وأندريه سيلفا، وفابيو بوريني.

لاعب الوسط التركي صاحب الـ23 عامًا كان قد شارك في 27 مباراة الموسم الماضي مع ليفركوزن بكل البطولات، وسجل سبعة أهداف، وصنع سبعة أهداف أيضا.

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