من يخلف موراي في صدارة التصنيف العالمي عقب ويمبلدون؟

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تنطلق بطولة ويمبلدون ثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى غدًا وسط صراع كبير بين موراي ودجوكوفيتش و نادال وفافرينكا للحصول على صدارة التصنيف العالمي الذي سيصدر يوم 17 يوليو المقبل.

وبإمكان موراي الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي في حال نجح في الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الرابعة في مسيرته، أما اللاعب الإسباني رافاييل نادال فسيصل إلى الصدارة في حال وصل إلى النهائي السادس في مسيرته في البطولة.

وبإمكان ستانيسلاس فافرينكا أن يصل إلى صدارة التصنيف العالمي في حال توج بلقب البطولة للمرة الأولى في مسيرته، أما دجوكوفيتش فسيصل إلى الصدارة في حال توج باللقب للمرة الرابعة في مسيرته بشرط أن يودع كل من موراي ونادال البطولة قبل نصف النهائي.

ويتصدر موراي حاليًا التصنيف العالمي بفارق 2,105 نقطة على صاحب المركز الثاني في التصنيف رافاييل نادال، إلا أن موراي يدافع عن 2,000 نقطة بإعتباره حامل اللقب، بينما لا يدافع نادال عن أي نقاط بعدما انسحب من المشاركة العام الماضي بسبب الإصابة، أي أن الفارق الفعلي بين اللاعبين في النقاط حاليًا هو 105 نقطة فقط حيث سيخصم من موراي 2,00 نقطة قبل مشاركته في البطولة غدًا.

ويدخل نادال حامل لقب البطولة عامي 2008 و2010 نسخة هذا العام في مستوى مرتفع وذلك بعد فوزه في 24 مباراة من أخر 25 مباراة خاضها هذا العام، وفي حال وصل موراي ونادال إلى نصف النهائي سيكون الفائز بينهما في تلك المباراة هو متصدر التصنيف العالمي يوم 17يوليو المقبل.

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وحافظ موراي على صدارة التصنيف العالمي في أخر 34 أسبوع منذ أن صعد إلى الصدارة للمرة الأولى في مسيرته يوم 7 نوفمبر الماضي، وبدوره وصل نادال إلى صدارة التصنيف العالمي لـ141 أسبوع في السابق في 3 فترات متفرقة، ووصل للمرة الأخيرة إلى الصدارة يوم 6 يوليو 2014.

ومن جانبه يحتاج ستانيسلاس فافرينكا المصنف الثالث عالميًا إلى التتويج باللقب للحفاظ على أماله في إعتلاء صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرته، ويعول فافرينكا على تعاقده مع مدرب روجير فيدرير وبيت سامبراس السابق في رفع مستواه والظهور بقوة هذا العام خاصة أنه يدافع عن 45 نقطة فقط بعد خروجه من نسخة العام الماضي من الدور الثاني.

ويتواجد فافرينكا في الربع الخاص بأندي موراي في جدول البطولة، أي أن تتويج فافرينكا باللقب سيعني عدم وصول موراي لأبعد من ربع النهائي وعدم وصول نادال لأبعد من نصف النهائي، وحينها إذا واجه اللاعب السويسري نوفاك دجوكوفيتش في المباراة النهائية، فستحسم تلك المواجهة هوية المتصدر الجديد للتصنيف العالمي.

ومن جانبه يدخل دجوكوفيتش البطولة بعدما فقد التصنيف الثاني عالميًا يوم 12 يونيو الماضي ليخرج من أول مركزين في التصنيف العالمي للمرة الأولى منذ 4 يوليو من عام 2011، ويأمل اللاعب الصربي في أن يقدم مستويات مماثلة لتلك التي قدمها هذا الأسبوع ومكنته من التتيوج بلقب إيستبورن على الملاعب العشبية.

ويدافع دجوكوفيتش عن 90 نقطة فقط هذا العام بعدما ودع بطولة العام الماضي من الدور الثالث، ويحتاج الصربي للفوز باللقب للوصول إلى صدارة التصنيف العالمي بشرط عدم وصول موراي ونادال إلى أبعد من ربع النهائي.