بتهمة إثارة الرأي العام.. القبض على خلية إرهابية في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على خلية إرهابية، مكونة من 7 أشخاص، داخل قرية دميانة التابعة لمركز بلقاس ذات الغالبية القبطية، وبها أقدم دير أثري في التاريخ، اعتزمت شحن الرأي العام وإثارته، عقب قرارات رفع أسعار الوقود.

ووردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بالقهلية، تفيد بقيام قيادات من تنظيم جماعة الإخوان مؤخرًا، بتكليف عناصرها بالمحافظات باستغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتنسيق مع مختلف الكيانات المناهضة لمحاولة افتعال العديد من الأزمات بالقطاعات العمالية والجماهيرية.

وأكدت التحريات اعتزام بعض مسئولي جماعة الإخوان الإرهابية، عقد لقاء تنظيمي بمنزل الإخوانى "حسن. ع. إ، 62 عامًا" مهندس زراعي على المعاش، يقيم دميانة مركز بلقاس، لتفعيل تكليفات التنظيم وإعداد الخطط الكفيلة لاستغلال الأزمات الحالية خاصةً المتعلقة بزيادة أسعار المحروقات لتأليب الرأي العام.

واستأذنت القوات، نيابة أمن الدولة العليا، وتشكلت حملة أمنية من ضباط جهاز الأمن الوطني، بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز بلقاس، وأسفر ذلك عن ضبط المتهم و6 من العناصر الإخوانية المشاركة في اللقاء وهم "جميل ف. ع." ،موظف، يقيم دميانة مركز بلقاس، و"محمد إ. ن."، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، يقيم دميانة مركز بلقاس، و "طه ح. ج"، عامل زراعى ، يقيم قرية الإصلاح الزراعي، مركز بلقاس، و"محمد ع. ع"، محامي ، يقيم قرية قراشي مركز بلقاس، و"أحمد ح. أ"، حارس أمن بالبنك التجاري الدولي، ويقيم منشأة شومانة مركز بلقاس، و"عابد ع. ع.، ممرض، يقيم قراشى، مركز بلقاس.

وعثرت القوات بحيازتهم على عدد من أجهزة الكمبيوتر وبعض الأوراق التنظيمية التي تحوي التكليفات الصادرة لهم من قياداتهم والمتضمنة تحركات الجماعة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مخططها الذي يستهدف النيل من مقدرات الدولة وتقويض دعائمها في مختلف المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية واستغلال احتفالات الشعب بذكرى ثورة 30 يونيو لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.

وتحرر المحضر اللازم وإحالة المتهمين للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات بإشراف المستشار إيهاب تبو عيطة، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية.