محافظ سوهاج يُشكّل لجنة لاسترداد أراضي الدولة

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أصدر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، قرارًا برقم 627 لسنة 2017، بتشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسته.

وتضم اللجنة في عضويتها سكرتير عام المحافظة، والمستشار العسكري بسوهاج، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ووكلاء وزارات الزراعة والري بسوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري مديريات الإصلاح الزراعي، والضرائب العقارية، وممثل عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وممثلين عن مديرية أمن سوهاج، وقطاع الأمن المركزي، وهيئة المساحة بسوهاج، وعضو من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في حالة عدم تحديد جهة الولاية، بالإضافة إلي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام مقرراً للجنة.

وقال "عبد المنعم" في تصريحات صحفية، إن اللجنة تختص بالمعاينة على الطبيعة للمساحات محل طلبات التقنين "العمل الحقلي"، وتوصيفها من حيث "الإشغالات، الجدية، مثمرة، منتجة، صالحة للتقنين طبقًا للقانون، غير صالحة للتقنين".

وأشار محافظ سوهاج إلى إزالة واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التحفظ على الأراضي المستردة، وإعداد البيانات بالنتيجة النهائية، طبقًا للمعايير والأسس والاعتبارات التي وضعتها اللجنة، وموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بنتائج الأعمال الحقلية على النموذج المعد لذلك.