"القوى العاملة": 150 شابًا فقط تقدموا لـ629 وظيفة في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أعلن المهندس فتحي دسوقي، وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بالقليوبية، تقدم 150 شابًا لشغل وظائف في مجالات الأمن والتدريس والصناعات، بعد الإعلان عن توافر 629 وظيفة بالقطاع الخاص، في مختلف مناطق المحافظة.

وقال "الدسوقي" في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن التقديم لهذه الوظائف مستمر حتى الأسبوع الأول من أغسطس، لتوزيع المتقدمين على الشركات الراغبة لبدء الاختبارات تحت إشراف المديرية.

وأضاف "الدسوقي" أن فرص العمل عبارة عن 500 فرصة بشركة "كير سيرفيس"، ومطلوب للعمل به ضباط أمن ذكور، والتقديم من خلال مكتب عمل قها، وشركة "ميرلا تكستايل" 30 وظيفة "عمال إنتاج"، والتقديم من خلال مكتب عمل العبور، وشركة "ديكورات جلاس" ت30 فرصة عمل لخريجي كليات الهندسة والدبلومات والفنيين.

وتابع "الدسوقي" أن الشركة المصرية للصباغة توفر 373 فرصة عمل للمؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهلات، كما تطلب مدرسة عمر الفاتح الخاصة 60 فرصة عمل لمدرسين في كافة التخصصات وموجهات ومدرسات أوائل وعاملات نظافه وخفير.

وأوضح الدسوقي أن الرواتب تتراوح من 600 إلى 1400 جنيه، حسب المؤهل والخبرة المطوبة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة من المديرية لتلقى طلبات الراغبين بمكاتب تشغيل قها والعبور وشبرا الخيمة.