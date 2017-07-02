مساعد وزير العدل: مصر لم توقع اتفاقية رباعية لمكافحة الإرهاب

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أكد المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، أنه لا يوجد ما يسمى بالاتفاقية الرباعية لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن أى إجراءات أو قرارات تتخذها مصر بالاتفاق مع السعودية والإمارات والبحرين بشأن مقاطعة قطر تكون مرجعيتها إلى اتفاقية الرياض للتعاون القضائي التى إنضمت إليها مصر فى ديسمبر 2014، ونصت المادة 38 من الباب السادس من الاتفاقية على تعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة بأن يُسلم الأشخاص الموجودين لديه والموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أى من الأطراف المتعاقدة الأخرى.

وأضاف أن هذه الاتفايات هي التى تعطي الإطار القانوني لأى تحرك أو اتفاق بين دول المقاطعة تجاة قطر، بالإضافة إلى الاتساق مع القوانيين الدولية الموقع عليها والمعترف بها دوليا.

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وكانت بعض المواقع نشرت أخبارًا تشير إلى أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين سوف يوقعوا على إتفاقية رباعية لمكافة الإرهاب، وبحسب ما نشر فإن الاتفاقية تعطى الدول الأربعة إطار قانونى فيما يخص تقديم المساعدة القضائية والإنابة وتسليم المتهمين ومصادرة أموال وممتلكات المتهمين والكيانات التى قررت إدراجها على قوائم الإرهاب المدعومة من قطر.