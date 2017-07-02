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سائقو التاكسي يطالبون الحكومة بدعم البنزين مقابل تثبيت سعر العداد

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سائقو التاكسي يطالبون الحكومة بدعم البنزين مقابل تثبيت سعر العداد سائقو التاكسي يطالبون الحكومة بدعم البنزين مقابل تثبيت سعر العداد

التحرير

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طرحت "رابطة سائقي التاكسي الأبيض عفاريت الأسفلت "استفتاء على السائقين حول تقديم اقتراح للمسئولين بالدولة، بأن يبقى سعر فتح العداد على 4 جنيهات مقابل دعم البنزين للتاكسي، وذلك لحل المشكلات التي يتعرض لها السائق والراكب نتيجة زيادة الوقود.

حيث أوضح أحمد عامر أحد سائقي التاكسي، أن الاقتراح الذي تم طرحه للاستفتاء يطالب بأن يكون سعر لتر البنزين 80 هو 200 قرش بدلاً من 360 وذلك من خلال كروت البنزين على أن تكون كمية النزين 30 لتر يوميا لكل سيارة تاكسي، لافتًا إلى أن هذا الاقتراح سيساعد على رفع أعباء المواصلات عن المواطنين وترشيد استهلاك الوقود، بسبب عزوف أصحاب السيارات الخاصة عن استخدامها واللجوء إلى التاكسي باعتباره أفضل لهم لانخفاض تكلفته مقارنة بالسيارة الخاصة، مضيفًا أنه بذلك سيتم تفعيل دور التاكسي القانوني الذي يضخ ضرائب وتأمينات ورسوم وتراخيص لخزانة الدولة. 

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وأضاف عامر أن الاقتراح لاقي قبول من جانب السائقين، وسيتم عرضه على المسئولين، لافتًا إلى أن زيادة أسعار الوقود أحدثت حالة من الارتباك والمشكلات ما بين المواطن والسائقين، مطالبًا الدولة بالنظر إلى مقترحات السائقين لحل الأزمة.

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التحرير

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