محافظ الجيزة: لجان لمراقبة الأسعار ومواقف النقل ومستودعات الأنابيب

كتبت- ندى الخولي:

أكد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أنه تم تشكيل لجان تضم مديريات الصحة والتموين والطب البيطري وجهاز السرفيس والمتابعة الميدانية، للمرور على الأسواق العامة والمجمعات الاستهلاكية ومحلات السوبر ماركت ومواقف النقل الجماعي ومستودعات البوتاجاز لمراقبة الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

وقال المحافظ خلال الجولته التفقدية التي قام بها بعدد من أحياء المحافظة، اليوم الأحد، إنه سيتم تشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز لمراقبة مدى الالتزام بالأسعار المعلنة حيث تم تحديد 31.5 جنية لبيع اسطوانة البوتاجاز المنزلي بالأحياء 32.5 جنية بالمراكز والمدن شاملًا مصاريف النقل وغلق أي مستودع مخالف لذلك بتوزيع حصة على المستودعات الملتزمة.

أما بالنسبة للواحات البحرية؛ فنظرًا لأنها تبعد عن الجيزة بمسافة 400 كيلو فتم تحديد 38 جنية سعر الاسطوانة المنزلية، بحسب بيان صادر عن المحافظة.

وأفاد البيان، بحرص المحافظ خلال الجولة على اصطحاب كافة المسئولين التنفذيين، لمراقبة كل منشأة يتم المرور عليها، حيث تفقد المحافظ مواقف سيارات سرفيس بشارع العشرين وصفط اللبن وكفر طهرمس والمطبعة وشارع فيصل، ومخبز بلدي بمنطقة الشوربجي ومستودع بوتاجاز.

وسأل المحافظ المواطنين عن جودة رغيف الخبز المنتج، كما عرًق المواطنين بالتعريفة الجديدة لسيارات الميكروباص خط صفط اللبن\ميدان الجيزة والتي تم تحديدها بـــــ 1.75 قرش وطالب المحافظ المواطنين بعدم دفع أكثر من الأجرة المحددة والإبلاغ عن أي سائق مخالف يتم حجز السيارة وتوقيع العقوبة القانونية علية وفقًا لقانون المرور.

رافق المحافظ خلال الجولة نائبه اللواء علاء الهراس، ومحمود أبو بية، رئيس حي بولاق، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وهشام كامل سعدالله، وكيل وزارة التموين، وأشرف اسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.