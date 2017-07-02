تفاصيل القبض على مدير بشركة "النصر للبترول" لتقاضيه 250 ألف جنيه رشوة

السويس - حسام الدين أحمد:

باشرت النيابة العامة في السويس، التحقيق مع مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة "النصر للبترول"، بتهمة تقاضي رشوة مالية نظير ترسية مناقصة توريد مهمات سلامة لإحدى الشركات.

وألقى أعضاء الرقابة الإدارية في السويس صباح اليوم الأحد، القبض على مدير عام السلامة والصحة المهنية، بشركة "النصر للبترول"، متلبسًا بتهمة تقاضي رشوه مالية.

وكشفت التحقيقات، عن أن الشركة أعلنت عن مناقصة لتصنيع وتوريد مهمات سلامة لعمال الشركة، تمثلت في توريد "أحذية أمان ضد الصدمات" بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وتقدمت عدة شركات خاصة تعمل في مجال تصنيع تلك المهمات وأدوات الأمان.

وعقب ذلك تواصل "م. ف" مدير السلامة والصحة المهنية بشركة النصر، مع مسؤول إحدى الشركات التي تقدمت للمناقصة، وعرض عليه ترسية العطاء مقابل حصوله على رشوة مالية قدرها 250 ألف جنيه.

وعقب ذلك، أبلغ مسؤول الشركة، أعضاء الرقابة في السويس، بإشراف اللواء باسم السبكي مدير المكتب، وتابعت الرقابة وسجلت المكالمات التي دارت بينهما والمكان المحدد لتسليم الرشوة.

وراقب أعضاء الرقابة المتهم خلال مغادرته الشركة صباح اليوم، متجهًا إلى الكافيه الذي حدده المتهم مع مسؤول الشركة بضاحية الملاحة، وسجلت الرقابة اللقاء بالصوت والصورة وتسليم الرشوة، وألقت القبض على مدير السلامة والصحة المهنية.

كما تم ضبط مستندات المناقصة، التي تضمنت خطابات وأرواق رسمية بترسية العطاء على الشركة، التي تقاضى رشوة من أحد مسؤوليها.