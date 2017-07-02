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"هاني الناظر" ينصح بضرورة حمل "شنطة الحر".. تعرف على مكوناتها

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مصراوي Masrawy

"هاني الناظر" ينصح بضرورة حمل "شنطة الحر".. تعرف على مكوناتها

02:46 م الأحد 02 يوليو 2017

hot-weather

كتبت - هدير غيث:

تشهد حالياً موجة من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مما يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس. لذلك ينصح دكتور “هاني الناظر"، الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث، بضرورة حمل شنطة الحر في كل مكان، لمواجهة الموجة الحارة.

مكونات الشنطة:

1-زجاجة مياه كبيرة
وينصح بملئها مرتين، وذلك تعويضاً لنقص المياه التي نفقدها بسبب الحرارة.


2-كريم واقي من الشمس
القيام بوضعه على الأماكن الأكثر عرضة لأشعة الشمس.


3-كريم للحروق
وذلك تجنباً لما قد يحدث من التهاب بسبب التعرض للحرارة الشديدة لوقت طويل.


4-قطعتين من الخيار
لأن الخيار يعمل على تقليل العطش، وتعويض المياه المفقودة بسبب الحرارة.


5- قطعة مخلل
وذلك لأن المخلل يعمل على تعويض نقص الأملاح في الجسم بسبب العرق الشديد، كما تقوم الأملاح بحفظ المياه في الجسم لمدة أطول.


6- قرصين مسكن
 عند الشعور بالصداع لابد من أخد قرص فوراً.

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