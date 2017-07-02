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إحالة أوراق 12 متهما بقتل شاب إلى المفتي في المنوفية

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مصراوي Masrawy

إحالة أوراق 12 متهما بقتل شاب إلى المفتي في المنوفية

02:31 م الأحد 02 يوليو 2017

إحالة أوراق 12 متهما بقتل شاب إلى المفتي في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قضت محكمة جنايات شبين الكوم، والمنعقدة بمحكمة وادي النطرون، اليوم الأحد، بإحالة أوراق 12 متهمًا من أولاد عائلة أبو حريرة، إلى فضيلة المفتي، بعد أن قضت بإعدامهم في قضية مقتل "محمد عيسى العليمي"، ابن قرية شما، لاعتراضه على عودة العائلة للقرية، عقب طردهم منها في 2011.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

والمتهمون في القضية 12 من أبناء عائلة أبو حريرة هم: "سامح علي أبو حريرة، أحمد محمد علي حريرة، حمدي علي محمد حريرة، علي مسعود حريرة، محمد علي محمد حريرة، نبيل علي محمد حريرة، هيثم علي محمد حريرة، حنان علي محمد حريرة، كريمة فهمي جبريل، مسعود علي محمد حريرة، أمل علي محمد حريرة، بدرية محمد أبو الغيط".

ولقي محمد عيسي العليمي، ابن قرية شما، مصرعه على يد أبناء أبو حريرة، لرفضه عودتهم للقرية، لنشرهم السلاح والمخدرات بالقرية عقب طردهم منها في 2011.

ومن ناحية أخرى، سادت حالة من الفرحة والارتياح بين أهالي قرية شما، عقب حكم الإعدام، موكدين أنهم سيحتفلون بالحكم على قتلة العليمي.

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