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طرح وحدات جديدة للإسكان الاجتماعي.. قريبًا

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مصراوي Masrawy

طرح وحدات جديدة للإسكان الاجتماعي.. قريبًا

02:51 م الأحد 02 يوليو 2017

طرح وحدات جديدة للإسكان الاجتماعي.. قريبًا

كتبت- ندى الخولي:
قال صلاح حسن، نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، لمصراوي، إن وزارة الإسكان، لم تحدد بعد موعد طرح إعلان الإسكان الاجتماعي الجديد لكنه من المحتمل أن يكون "قريبًا"، مشيرًا إلى أن الوزير بصدد عقد اجتماعات مع قيادات الوزارة قبل الإعلان عن أية تفاصيل متعلقة بكراسات الشروط والأسعار وطرق التقدم.

وتستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لفتح باب الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعي المتميز، بمساحة 95 متر مربع بعدد من المدن الجديدة، خلال الشهر الجاري.

وأعلن مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تكليف مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة الإعلان عن حجز وحدات محور جديد للإسكان المتميز، تحت مسمى "سكن " وهي وحدات بمساحة نحو 100م2 للوحدة، تشطيب كامل علي مستوي عالٍ، وفي مدن متميزة، تشهد إقبالا علي الحجز، منها: 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، العبور، الشروق، دمياط الجديدة، وبتيسيرات في السداد، بنظام التمويل العقاري لمن يرغب، أو السداد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال اجتماع الوزير اليوم، مع مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمراجعة التفاصيل النهائية للأراضي التي سيتم طرحها، كلف الوزير بسرعة الانتهاء من كراسة شروط طرح المرحلة الأولى بالوحدات السكنية والفيلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستعد الوزارة حاليًا للطرح الأول لعدد من الوحدات السكنية والفيلات، وهي فرصة لراغبي الحجز سيعلن عنها قريبًا.

كان مدبولي، قد أعلن أنه من المقرر الانتهاء من ٢٠ ألف و١١٠ وحدات بالإسكان الاجتماعي، في ١٦ محافظة، بنهاية العام الجاري، ضمن الوحدات التي تشرف على تنفيذها مديريات الإسكان بالمحافظات.

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