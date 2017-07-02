"القوى العاملة" تحذر من تأشيرات رجال أعمال "مضروبة"

كتبت - نورا ممدوح:

حذر وزير القوى العاملة محمد سعفان، من سماسرة التأشيرات "المضروبة" التي تصدر عن شركات وهمية لا أساس لها على أرض الواقع، وتعمل لحساب نفسها، وتتقاضى من المواطنين مبالغ تصل إلى 18 ألف جنيه في تأشيرة عمل رجال الأعمال.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا من المستشار العمالي هشام كامل بسفارة مصر في قطر، أشار فيه إلى أنه عند زيارته إدارة البحث والمتابعة "الإبعاد"، لتسليم 4 وثائق سفر للإدارة المعنية لمصريين تمهيدا لسفرهم إلى خارج قطر في أقرب وقت ممكن، تم التعرف على أعداد من المواطنين يدفعون مبالغ تصل إلى 18 ألف جنيه من أجل الحصول على "تأشيرة عمل رجال أعمال" من السماسرة الموجودين في قطر ومصر على حد سواء.

ونوه في بيان اليوم الأحد، إلى أن معظم هذه التأشيرات لشركات وهمية، لا أساس لها على أرض الواقع، وللتنصل من هؤلاء المواطنين الحاصلين على "تأشيرة عمل رجال أعمال" يقوم أصحاب الشركات الوهمية بإصدار بلاغ هروب ضدهم، ويزداد الأمر صعوبة في أن صاحب التأشيرة يحجز التذكرة "ترانزيت" على شركات طيران مختلفة، وبتكاليف أعلى تفوق تحمل المواطن العادي، حيث وصلت حاليا رحلة ترانزيت الأردن، ساعتين 5000 ريـال قطري "أي ما يوازي 25 ألف جنيه مصري" ذهاب وعودة.

وناشد الوزير العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج عموما، بضرورة التأكد من عقود العمل والتأشيرات التي يحصلون عليها من جهات غير رسمية، بالتوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة بمدينة نصر، لمراجعة تلك العقود والتأشيرات عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، للتأكد من صحتها حتى لا يقعون ضحية السماسرة وتجار العقود والتأشيرات "المضروبة".