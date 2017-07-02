أخبار عاجلة

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

التعليم العالي: 39 ألف طالب سجلوا باختبارات القدرات بالجامعات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم العالي: 39 ألف طالب سجلوا باختبارات القدرات بالجامعات

02:39 م الأحد 02 يوليو 2017

التعليم العالي: 39 ألف طالب سجلوا باختبارات القدرات بالجامعات

كتبت - داليا شبل:

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم العام والمشرف على التنسيق، إن ما يقرب من 39 ألف طالب قد سجلوا باختبارات القدرات منذ أمس وحتى اليوم، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الصفحة المخصصة لاختبارات القدرات.

وأضاف "عطا"، في تصريحات لمصراوي اليوم الأحد، أن الاختبارات تسير في مختلف الجامعات بهدوء وبدون أي مشاكل من جانب الطلاب أو الكليات.

وعلى جانب آخر، أكد "عطا" أن الوزارة انتهت من كافة الاستعدادات لتنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات، مشيرا إلى أن معامل التنسيق التي أعلنت عنها الوزارة جميعها جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة.

وكانت الكليات التي تعتمد اختبارات القدرات كأحد أنظمة القبول بها، بدأت أمس السبت، استقبال طلاب الثانوية العامة، لأداء الاختبارات.

فيما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق، عن موعد بدء التسجيل لطلاب الثانوية العامة باختبارات القدرات للكليات التي تعمل بهذا النظام كمعيار للقبول بها، بداية من 1 يوليو، وحتى 18 من الشهر الجاري.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تعرف على اختبارات اليوم الثاني للقدرات بكليات التربية الرياضية

    تعرف على اختبارات اليوم الثاني للقدرات بكليات التربية الرياضية

    أخبار
  • استمرار اختبارات القدرات لطلاب الثانوية لليوم الثاني على التوالي

    استمرار اختبارات القدرات لطلاب الثانوية لليوم الثاني على التوالي

    أخبار
  • التعليم العالي: 35 ألف طالب سجلوا باختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني اليوم

    التعليم العالي: 35 ألف طالب سجلوا باختبارات القدرات عبر موقع التنسيق

    أخبار

  • "مصراوى" ينشر أنواع ومواعيد اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية

    أخبار

إعلان

7903fe3aad.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس