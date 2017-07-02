التعليم العالي: 39 ألف طالب سجلوا باختبارات القدرات بالجامعات

كتبت - داليا شبل:

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم العام والمشرف على التنسيق، إن ما يقرب من 39 ألف طالب قد سجلوا باختبارات القدرات منذ أمس وحتى اليوم، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الصفحة المخصصة لاختبارات القدرات.

وأضاف "عطا"، في تصريحات لمصراوي اليوم الأحد، أن الاختبارات تسير في مختلف الجامعات بهدوء وبدون أي مشاكل من جانب الطلاب أو الكليات.

وعلى جانب آخر، أكد "عطا" أن الوزارة انتهت من كافة الاستعدادات لتنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات، مشيرا إلى أن معامل التنسيق التي أعلنت عنها الوزارة جميعها جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة.

وكانت الكليات التي تعتمد اختبارات القدرات كأحد أنظمة القبول بها، بدأت أمس السبت، استقبال طلاب الثانوية العامة، لأداء الاختبارات.

فيما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق، عن موعد بدء التسجيل لطلاب الثانوية العامة باختبارات القدرات للكليات التي تعمل بهذا النظام كمعيار للقبول بها، بداية من 1 يوليو، وحتى 18 من الشهر الجاري.