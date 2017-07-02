طبيب الأهلي يوضح موقف إكرامي وحمودي من الإصابة

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قال الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي أن شريف إكرامي تناول بعض الأدوية والمسكنات للتخلص من الآلام التي لازمته بسبب الحزام الناري الذي تعرض له قبل مواجهة زاناكو.

وكان إكرامي قد شارك فى لقاء زاناكو رغم شكواه من آلام الحزام الناري لكنه شارك وقدم أداءًا جيدًا خلال المباراة.

وأوضح طبيب الأهلي أن إكرامي سوف يخضع لفحص طبي الثلاثاء لمعرفة مدى استجابته للعلاج وإمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية من عدمها.

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فيما يخضع أحمد حمودي لاعب الفريق لفحص طبي الثلاثاء لمعرفة مدة غيابه بعدما تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال لقاء زاناكو ولم يتمكن من إكمال المباراة وتم استبداله.

وكشف الدكتور خالد محمود أن فرص لحاق حمودي بلقاء القطن الكاميروني المقرر له السبت المقبل بدوري أبطال أفريقيا صعبة.