البدري يحذر اللاعبين: «لاتجعلوا نتائج القطن تخدعكم»

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قرر حسام البدري المدير الفني للأهلي عقد اجتماع مع لاعبيه عقب عودتهم من رحلة زامبيا لمطالبتهم بعدم الانخداع بنتائج فريق القطن الكاميروني في المجموعة والتأكيد عليهم بأن الفريق لم يتأهل حتي الآن لدور الثمانية والتأكيد على أن هذا يتطلب ضرورة التفكير بإيجابية وجدية في هذه المباراة الفارقة والتي علي إثرها ستحدد تأهل الأهلي لدور الثمانية لدوري رابطة الأبطال الأفريقية.

ويهدف البدري من هذا الاجتماع لتحضير وإعداد لاعبيه نفسيًا لهذه المواجهة وبث دوافع جديدة والتأكيد على ثوابت كرة القدم والتي لا تعترف إلا بالعطاء والاجتهاد والتركيز.

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ويستشهد البدري بالعديد من الأمثلة والتي تؤكد وجهه نظره بأن الفريق لم يتأهل وعليه اللعب بمنتهى الجدية والرجولة والروح المعهودة عن لاعبي الأهلي في كل المواقف وآخرها ظهورهم بشكل رائع في مباراة زاناكو والتي كان فيها الفريق قريبا من الفوز لولا سوء التوفيق.

ويحذر البدري لاعبيه في هذا الاجتماع من أي تكاسل أو تراخي، خاصة وأن الفريق بذل مجهودًا كبيرًا في هذه المجموعة والتي اتسمت مبارياتها بالقوة والمنافسة بين الثلاث فرق.