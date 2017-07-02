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«الكانجرو» يعطل عمليات اختبار «فولفو» ذاتية القيادة في استراليا

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«الكانجرو» يعطل عمليات اختبار «فولفو» ذاتية القيادة في استراليا «الكانجرو» يعطل عمليات اختبار «فولفو» ذاتية القيادة في استراليا

التحرير

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تعاني شركة "فولفو" السويدية، من صعوبات واضحة في إخضاع سياراتها ذاتية القيادة لعمليات الاختبار الموسعة، والتي تهدف من ورائها للوقوف على مدى قدراتها الحقيقية.

وبحسب موقع "إنجدجيت"، فإن الشركة السويدية اكتشفت أن عمليات اختبار سياراتها ذاتية القيادة في استراليا تزعج حيوان الكانجرو، والذي قرر بدوره التعامل مع مصادر القلق على طريقته الخاصة.

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وتعكف الشركة السويدية في الوقت الحالي على إيجاد بدائل لأماكن الاختبار الخاصة بسياراتها آلية القيادة في أسرع وقت ممكن، لاسيما وأنها تسابق الوقت للكشف عن تقنياتها المتطورة في هذا الطراز من السيارات.

 

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التحرير

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