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رسميًا.. «نيسان» تحدد موعد الكشف عن الجيل الجديد من سيارتها «ليف»

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رسميًا.. «نيسان» تحدد موعد الكشف عن الجيل الجديد من سيارتها «ليف» رسميًا.. «نيسان» تحدد موعد الكشف عن الجيل الجديد من سيارتها «ليف»

التحرير

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أكدت شركة "نيسان" اليابانية، أنها ستقوم بالكشف عن الجيل الجديد من سيارتها الكهربائية الشهيرة "ليف" في 6 سبتمبر المقبل.

وبحسب مجلة "موتور أوثورتي" المتخصصة في السيارات، فإن الشركة اليابانية حددت الموعد الخاص بالكشف عن السيارة الجديدة بعد أن أعلنت عزمها طرح جيل جديد من "ليف" في الأسواق العالمية خلال أقرب وقت ممكن.

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وطورت "نيسان" سيارتها الجديدة بالعديد من السمات التقنية والفنية، بما يسهم في تعديل مستوى الأداء الخاص بالسيارة، لاسيما وأن الإصدارات الكهربائية الخالصة والهجين تتمتع بثقة واضحة لدى المستخدمين في العديد من الأسواق العالمية.

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التحرير

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