برشلونة يدخل سباق ضم مدافع اليوفنتوس

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ذكرت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني يراقب الإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الخط الخلفي بالفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية أن برشلونة تواصل مع يوفنتوس للتعاقد مع مدافعه بونوتشي صاحب الـ30 عام.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يرغب في الاستفادة من خبرة اللاعب والتعاقد معه بعد إعلان رحيل الفرنسي جيرمي ماثيو، مدافع الفريق الكتالوني، إلى سبورتنج لشبونة، على سبيل الاختبار لمدة 3 أسابيع قبل تحديد إمكانية انضمامه للنادي البرتغالي من عدمه.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بونوتشي قد يستمر في تورينو لأسباب عائلية، إذ يخضع طفله للعلاج حاليًا وبدأ يتماثل له، ولن يكون محببًا الرحيل لمدينة جديدة وتغيير الأجواء، ما قد يؤثر سلبًا على نجله.

بجانب برشلونة، فإن أندية ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين ترغب في الحصول على خدمات اللاعب الذي جدد عقده مع السيدة العجوز في ديسمبر الماضي لينتهي في 2021.