السعودية تفرض رسومًا جديدة على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة

كتبت - نورا ممدوح:

قررت الحكومة السعودية فرض رسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة إلى المملكة، ويتم تحصيلها عند تجديد إقامة العامل الوافد "هوية المقيم" ، وذلك من بداية يوليو الجاري بواقع 100 ريال شهريا، على أن تزيد إلى 200 ريال من يوليو 2018، وإلى 300 ريال من يوليو 2019، لتصل إلى 400 ريال شهريا بداية من يوليو 2020.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان من المستشار العمالي حسام طلبة بمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، حسبما ذكر بيان اليوم الأحد.

وأوضح أن المرافقين الذين ينطبق عليهم فرض هذه الرسوم هم : الأبناء "الذكور والإناث" ممن تجاوزت أعمارهم الثمانية عشر عاما ولا يعملون ويعيشون على كفالة رب الأسرة ، والأب والأم ، وأب الزوجة وأم الزوجة، أما التابعين هم : الأبناء " من الذكور والإناث " ممن هم دون سن الثامنة عشر عاما ، إضافة إلى الزوجة الاولى فقط.

وأشار في تقريره إلى أن فرض هذا الرسم يمتد ليشمل العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعودية ، ويبدأ فرضه بداية من يناير 2018 بواقع 400 ريال شهريا ، تزاد إلي 600 ريال في يناير 2019، تزاد إلي 800 ريال شهريا من بداية يناير 2020.

كما يفرض هذا الرسم على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية بواقع 300 ريال شهريا بداية من يناير 2018 ، تزاد إلى 500 ريال في يناير 2019، لتصل إلي 700 ريال شهريا في يناير 2020.