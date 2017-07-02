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"طنطاوي" يصل البرلمان للتحقيق معه في واقعة "ميكرفون تيران وصنافير"

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مصراوي Masrawy

"طنطاوي" يصل البرلمان للتحقيق معه في واقعة "ميكرفون تيران وصنافير"

02:13 م الأحد 02 يوليو 2017

كتبت- ياسمين محمد:

وصل، منذ قليل، لمقر مجلس النواب النائب أحمد الطنطاوي، عضو تكتل "25- 30"؛ لحضور اجتماع لجنة القيم، للاستماع إليه فيما نُسب إليه من القاءه الميكروفون على الأرض خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية.

وقال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة القيم، إنه من المنتظر أن تُطلع اللجنة النائب على ما جاء من مخالفات ارتكبها، في ضوء ما ورد بتقرير هيئة مكتب مجلس النواب المٌحال إلى لجنة القيم، على أن تستمع إلى رده وأقواله حيال تلك الوقائع.

ويحضر الاجتماع عدد من أعضاء تكتل "25-30" ممن ممن جلسوا مع النائب أحمد الطنطاوي قبل دخوله إلي لجنة القيم بمجلس النواب.

جدير بالذكر أن مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، قرر يوم 19 يونيو الماضي، إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى لجنة القيم التحقيق معه في التجاوزات والاتهامات المنسوبة إليه.

وقال مكتب مجلس النواب في بيان له : "انتهى مكتب المجلس يوم الأحد 18/6/2017 فى ضوء عدم امتثال النائب أحمد طنطاوى بالحضور أمام مكتب المجلس رغم إخطاره بالحضور مرتين، إلى إحالته إلى لجنة القيم لسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، وبالمذكرة الواردة إلى المجلس من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما وجهه إليه النائب أثناء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يوم الثلاثاء 13/6/2017" .

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