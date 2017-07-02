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مدير أمن القاهرة يتفقد مواقف العاصمة لمتابعة التزام السائقين بالأجرة

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مصراوي Masrawy

مدير أمن القاهرة يتفقد مواقف العاصمة لمتابعة التزام السائقين بالأجرة

02:04 م الأحد 02 يوليو 2017

مدير أمن القاهرة يتفقد مواقف العاصمة لمتابعة التزام السائقين بالأجرة

كتب - علاء عمران:

‏‫تفقد اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بتفقد الحالة الأمنية بعدد من المواقف بالعاصمة شملت مواقف رمسيس، عبود، السيدة عائشة، عبد المنعم رياض حيث رصدت المتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة واستقرار الحالة الأمنية.

وأكد مدير الأمن، على سرعة التعامل مع أية حالات أو شكاوى تتعلق برفع الأجرة واتخاذ الاجراءات القانونية نحوها.

وانتشرت الخدمات الأمنية، في كافة المواقع الخدمية (المواقف، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ بيع السلع الغذائية، ومحطات الوقود) بالإضافة للميادين والشوارع الرئيسية لرصد أية حالات غير مُبررة لزيادة الأسعار أو زيادة تعريفة الركوب بالمواقف أكثر من النسبة التي قررتها إدارة المواقف بالمحافظة والتعامل الفوري مع أية شكاوى يتم رصدها أو تلقيها من المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه بالأسعار على النحو السابق الإشارة إليه.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، واستمرارًا لخطة مديرية أمن القاهرة، في أعقاب صدور قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، لضبط الأسواق ومواجهة أية حالات غير مبررة لرفع الأجرة بالمواقف والمواصلات.

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