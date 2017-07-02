شعبة الدخان توضح حقيقة ارتفاع اسعار السجائر

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أكد إبراهيم امبابى، رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، انه لأنه لا توجد زيادة في أسعار السجائر حتى الأن، موضحًا أن الشعبة لم تتلق أى قرار بزيادة الأسعار من الشركات المنتجة.

وأوضح امبابى فى بيان له اليوم، أن هناك 3 فئات من الضريبة، حيث تطبق على شريحة الفئة الدنيا من السجائر "ضريبة متغيرة"، وهى إقرار 50% من سعر بيع المستهلك مضافا إليها ضريبة ثابتة 2.75 جنيه.

وأضاف رئيس الشعبة، أن الشريحة الوسطى، تتضمن تطبيق 50% من سعر بيع المستهلك "ضريبة متغيرة"، بالإضافة إلى ضريبة ثابتة بقيمة 4.25 جنيها، أما الشريحة العليا والأخيرة فكانت كالآتى في القانون القديم تطبق "ضريبة متغيرة" وهى اقرار 50% من سعر بيع المستهلك بالاضافة الى ضريبة ثابتة بقيمة 5.25 جنيها.

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واعلنت وزارة المالية تطبيق زيادة بنسبة 1% على ضريبة القيمة المضافة، بداية من شهر يوليو الجارى.

وأوضحت الوزارة، ان الضريبة على القيمة المضافة ستصبح نحو 14% بدلا من 13% على جميع المنتجات والسلع المدرجة فى القانون.

وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أنه لن يترتب على زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 14% أى زيادة فى أسعار السجائر حيث أن انها يطبق عليها ضريبة قطعية ضمن الضريبة على سلع الجدول بقانون القيمة المضافة، ولا يمكن زيادة القيمة على أى من سلع الجدول الا بتعديل تشريعى، مشيرًا إلى أن نسبة ضريبة القيمة المضافة التى تمثل 14% مقررة فى القانون منذ صدوره بداية سبتمبر 2016، حيث بدأ القانون بتطبيق نسبة 13% فقط ، وان جميع اصحاب الانشطة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة أخذين فى اعتبارهم هذه النسبة الكاملة منذ البداية وانها ستطبق بنسبة 14% بداية من شهر يوليو الجارى.