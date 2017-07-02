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المستورد وزيادة اسعار الوقود تقضي على اللحوم البلدية في الأسواق

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المستورد وزيادة اسعار الوقود تقضي على اللحوم البلدية في الأسواق المستورد وزيادة اسعار الوقود تقضي على اللحوم البلدية في الأسواق

التحرير

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تشهد اللحوم المحلية ارتفاعات جديدة في ظل حالة من الركود للمبيعات نتيجة حلول اللحوم المستوردة محل البلدية، فضلاً عن اقتراب إضافة زيادات جديدة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود .

محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة، قال إن هناك زيادة في عدد السكان وهو السبب في إلتهام الثروة الحيوانية وقلة المعروض وأن الحل الأمثل في التعامل مع نقص المعروض من الثروة الحيوانية هو اعادة احياء مشروع تثمين البتلو مجددًا، والذي سيساهم في زيادة المعروض، كما أنه سيؤدى الى إنتاج جلود ذات جودة عالية.

جابر شلبي سكرتير شعبة القصابين، قال إن اللحوم المحلية باتت تعاني عدة أزمات بينها تسهيلات كبرى للمستوردين على حساب المنتج المحلي، فضلًا عن نقص المعروض من الثروة الحيوانية نتيجة ضعف الإنتاج المحلي، مؤكداً أن زيادة سعر الوقود سيتحمل تكاليفه أيضًا التاجر ومن ثم سيتسبب فى ارتفاع أسعار اللحوم على المستهلك.

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جمال علي أحد التجار وعضو الشعبة، أكد أن أسعار اللحوم تتحرك من وقت لأخر ولكن حراكها طبيعي مقارنة بحالة الغلاء العامة وأنها كباقى المنتجات متعلقة بالكمية المعروضة وحجم الانتاج، مشيراً إلى وصول كيلو البتلو إلى 150 جنيه والكندوز 135 والضأن 125 .

وأضاف "على" أن الأزمة ليست فى إرتفاع الأسعار وحدها ولكن فى حالة الركود التى بات الجميع يتضرر منها، مشيراً إلى أن عدد من محال الجزارة اغلق لعدم قدرته الاستمرار أمام حالة الغلاء والركود الحالية وذلك بعدما طالتهم خسائر كبيرة، مؤكداً أن الأمر ينذر بكارثة حقيقية ستنفجر في أى وقت قائلًا : "لا أحد يتحمل خراب البيوت .. على الدولة حمايتنا والتدخل".

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التحرير

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