البرلمان يقر عدد من مشروعات القوانين بالجلسة العامة غدًا

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يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال جلساته غدا، بأخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين، حيث من المقرر أخد الرأي النهائي على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن، تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنةالمالية 2017- 2018.

كما يناقش البرلمان 5 مشروعات قوانين للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للبحث عن البترول في الصحراء الغربية.

وتتضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجيبت أن في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال أم بركة بالصحراء الغربية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنيرجي إنترناشيونال القابضة للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية.

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كما تتضمن القائمة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب الرزاق بالصحراء الغربية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي للبحث عن البترول واستغلاله بجنوب علي الشاويش بالصحراء الغربية.

في السياق ذاته تضمنت القائمة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنيرجي إنترناشيونال القابضة للبحث عن البترول واستغلال منطقة غرب بدر الدين بالصحراء الغربية