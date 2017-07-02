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مجدى ملك يتقدم ببيان عاجل بسبب تعيينات النيابة الإدارية الأخيرة

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مجدى ملك يتقدم ببيان عاجل بسبب تعيينات النيابة الإدارية الأخيرة مجدى ملك يتقدم ببيان عاجل بسبب تعيينات النيابة الإدارية الأخيرة

التحرير

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قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه قدم بيانا عاجلا للمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، على خلفية تعيينات هيئة النيابة الإدارية التى قال البعض إنها شهدت مخالفات إجرائية، وبشكل محدد الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الذى تم بموجبه التعيين فى عدد من الوظائف بالقرارت، رقم 39 للمؤهلات العليا، و123 للخدمات المعاونة، و125 "كاتب رابع" للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة لسنة 2016.

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وأوضح ملك، فى بيانه أنه تم استلام العمل بتاريخ أبريل 2016، ثم صدر القرار رقم 326 بتاريخ أغسطس 2016 بوقفهم عن العمل، ثم إعادة إجراءات المسابقة واستبدال عدد كبير منهم بآخرين، دون شفافية فى تطبيق المعايير والضوابط المعمول بها فى هذا الشأن، وما ترتب عليه من أضرار مادية واجتماعية ونفسية لمن وقع عليهم الاختيار وتم تعيينهم ثم استُبعدوا وتم استبدالهم بآخرين تربطهم صلات ببعض القيادات والعاملين بالوزارة.

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التحرير

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