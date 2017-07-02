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«إسكان النواب» تناقش إهدار المال العام بشركة النصر للمقاولات

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«إسكان النواب» تناقش إهدار المال العام بشركة النصر للمقاولات «إسكان النواب» تناقش إهدار المال العام بشركة النصر للمقاولات

التحرير

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قال  النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد 3 اجتماعات الأسبوع الجاري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إهدار المال العام والفساد بشركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، خاصة عمليتى السودان والخطوط الناقلة، بالإضافة للمشاكل التى تواجه مشروع "دريم لايف" الممتدة من يمين طريق ميدان الرماية بمنطقة الهرم حتى الكيلو 28.

وتابع: "كما ستناقش اللجنة طلب احاطة مقدم من النائب محمد عبد الغنى بشأن ممارسة وزارة الاستثمار  ضغوط على شركة النصر للإسكان والتعمير لبيع أرض ملك الشركة لأحد المستثمرين بثمن أقل من القيمة السوقية الحالية، وطلب احاطة مقدم من النائب أمين مسعود بشأن صدور قرار بفرض رسوم إغراق على حديد التسليح المستورد من الصين وأوكرانيا وتركيا، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع المحلى بصورة مبالغ فيها فى نفس يوم صدور القرار".

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وأضاف والى، أن اللجنة ستناقش طلبات إحاطة خاصة باستكمال مشروعات الصرف الصحى ببعض مناطق محافظة الجيزة والقليوبية،  وكذلك زيادة نسبة الوحدات المخصصة للإسكان الإجتماعى وطرح بعضها للايجار، إضافة إلى تضارب الفيلات المقامة بمشروع مدينة الصحفيين بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة مع فيلات العاملين بوزارة الأوقاف وغيرهم، والإعلان عن بيع أراضى بالمزاد العلنى فى مشروع تنمية سيناء نظراً لوجود منازعات ومشاكل، وكذلك سوف تناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن تدنى أسعار بيع الحصة المخصصة لوزارة الاسكان بمشروعى الرحاب ومدينتى للمصريين بالخارج مقارنة بالسعر السوقى لها.

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التحرير

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