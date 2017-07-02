37 مليون جنيه حصيلة السكك الحديد خلال «عيد الفطر»

التحرير

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قال اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية، إن إيرادات الهيئة خلال الفترة من 18 يونيه وحتى 27 يونيه تزامنًا مع أول أيام العيد بلغت 37.5 مليون جنيه، لافتًا إلى أن عدد الركاب بلغ ١.٦ مليون راكب.

وأوضح رئيس السكة الحديد في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن هناك زيادة واضحة فى إيرادات الهيئة بمقارنتها عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت فى توفير أماكن في رحلات العودة إلى القاهرة لتسهيل عودة الركاب عقب انتهاء اجازة عيد الفطر، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل وهيئة السكة الحديد قضت على السوق السوداء خلال فترات الزحام.

وكانت قد دفعت هيئة السكة الحديد بـ8 قطارات إضافية مكيفة مستمر تشغيلها حتى 4 يوليوالجارى، وهى قطار 1934 يقوم من القاهرة الساعة 18.45 ليصل أسوان 7.40 صباح اليوم التالي، ويعود من أسوان قطار رقم 1935 13.40 ليصل القاهرة 3.25 صباح اليوم التالي، ويقوم قطار 1936 من القاهرة 22.10 ليصل أسوان 11.30 صباح اليوم التالي، ويعود قطار رقم 1937 من أسوان 17.00 ليصل القاهرة 6.20 صباح اليوم التالى.

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كما دفعت الهيئة بـ4 قطارات مميزة "عادية" تقوم برحلات يومية بخط القاهرة ـ أسوان والعكس مستمر عملها حتى 4 يوليو الجارى، حيث يقوم قطار 2202 من القاهرة 9.15 ليصل أسوان 22.15 فى نفس اليوم، ويعود قطار 2203 من أسوان 8.30 ليصل القاهرة 22.35 فى نفس اليوم، وقطار رقم 2204 يقوم من القاهرة 15.40 ليصل أسوان 5.10 صباح اليوم التالى، ويعود قطار 2205 من أسوان 12.45 ليصل القاهرة 2.05 صباح اليوم التالى.