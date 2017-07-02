توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة الاتصالات ومحافظة كفرالشيخ

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كتب - عمرو الشامي

وقع اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، ثلاثة بروتوكولات مع وزارة الاتصالات فى الخدمات الإلكترونية والشركات الصغيرة والمسئولية المجتمعية .

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وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك فى مجال تطوير أداء الخدمات الحكومية والربط الإلكترونى بين القطاعات المختلفة، والتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع المحافظة والمحليات لتوصيل خدمات الاتصالات والأرقام المختصرة للخط الساخن و كول سنتر للشكاوى وغيرها من الخدمات المميكنة، والخدمات البريدية المتكاملة.