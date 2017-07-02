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السيسي لوفد الكونجرس: العالم مطالب باتخاذ موقف حازم ضد الدول الداعمة للإرهاب

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مصراوي Masrawy

لوفد الكونجرس: العالم مطالب باتخاذ موقف حازم ضد الدول الداعمة للإرهاب

02:02 م الأحد 02 يوليه 2017

السيسي لوفد الكونجرس: العالم مطالب باتخاذ موقف حازم ضد الدول الداعمة للإرهاب

ارشيفية

القاهرة - مصراوي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وفداً من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور الجمهوري روجر ويكر رئيس لجنة الأمن والتعاون في أوروبا، وعدد من نواب الكونجرس الأعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بأعضاء وفد الكونجرس، مشيداً بقوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين والولايات المتحدة، مؤكدًا حرصه خلال زيارته الأخيرة لواشنطن في أبريل الماضي على زيارة مقر الكونجرس والالتقاء بقياداته وأعضائه، فضلاً عن استقبال وفود أعضاء الكونجرس التي تزور مصر في ضوء ما يتيحه ذلك من فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية والتعرف عن قرب على حقيقة الأوضاع في مصر والمنطقة، وتبادل الرؤى بشأن الأزمات الإقليمية وسبل التعامل معها.

وذكر الرئيس السيسي أن التحديات الراهنة التي يشهدها الشرق الأوسط تتطلب من البلدين تعزيز التعاون المشترك على كافة الأصعدة بما يُحقق مصلحتهما ويُعزز من قدرتهما على مواجهتها.

وأضاف المُتحدث الرسمي في بيان اليوم، أن أعضاء الوفد الأمريكي أكدوا خلال اللقاء على أهمية العلاقات المصرية الأمريكية، ودعمهم لكافة الجهود الرامية لتنميتها وتطويرها على مختلف المحاور خلال الفترة القادمة. كما رحبوا بما شهدته الفترة الماضية من إعادة الزخم إلى العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، مشيرين إلى ما تُمثله مصر كشريك هام للولايات المتحدة، ومشيدين بجهودها على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف وما تتبناه مصر من سياسة فعّالة وجادة في هذا المجال.

وتطرق الرئيس في هذا السياق إلى الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب، سواء على الصعيد الأمني أو من خلال الأبعاد التنموية والثقافية والفكرية، مؤكداً أهمية تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية فعّالة لمكافحة الإرهاب واتخاذ موقف حازم ضد الدول التي تمول الجماعات الإرهابية وتمدها بالسلاح والمقاتلين وتوفر الغطاء السياسي والإعلامي لها، فضلاً عن التعامل مع جميع الجماعات الإرهابية بمعيار واحد.

وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد أيضاً تباحثاً حول المستجدات على الصعيد الإقليمي وسبل التعامل مع الأزمات القائمة بالمنطقة، ولاسيما في ليبيا وسوريا، خاصةً في ضوء امتداد تداعياتها والتهديدات الناتجة عنها إلى أوروبا والمناطق الأخرى.

واستعرض السيسي في هذا الصدد رؤية مصر التي ترتكز على أهمية الحفاظ على المؤسسات الوطنية بالدول التي تشهد أزمات وصون سيادتها ووحدتها ومُقدرات شعوبها، حتى يُمكن استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكداً أن ذلك يتطلب تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسويات سياسية والمُضي قدماً في جهود إعادة إعمار الدول التي تشهد نزاعات.

وفيما يتعلق بعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أشار الرئيس إلى استمرار جهود مصر الهادفة للتوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، موضحا أن مصر تتواصل مع مختلف القوي الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة سعياً لتحقيق تقدم في هذا الملف، مشيراً إلى أن تحقيق السلام من شأنه أن يوفر واقعاً جديداً في المنطقة ويساهم في تدعيم الأمن والاستقرار وإيجاد مستقبل أفضل لشعوبها.

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