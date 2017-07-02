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الحزب الحاكم في تركيا يتهم العمال الكردستاني بقتل اثنين من مسؤوليه

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مصراوي Masrawy

الحزب الحاكم في تركيا يتهم العمال الكردستاني بقتل اثنين من مسؤوليه

02:03 م الأحد 02 يوليه 2017

الحزب الحاكم في تركيا يتهم العمال الكردستاني بقتل اثنين من مسؤوليه

اسطنبول (د ب أ)

ذكرت مصادر حزبية تركية أن اثنين من المسؤولين المحليين من حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم قتلا في جنوب شرق البلاد المضطرب.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن مصادر حزبية قولها اليوم الأحد إن أورهان ميركان، نائب رئيس الحزب في منطقة ليسي بمحافظة دياربكر وإيدين أهي، نائب رئيس الحزب فى منطقة أوزالب بمحافظة فان تعرضا لإطلاق النار، كل على حده وتوفيا بعد وقت قصير من خطفهما من منزليهما أمس السبت.

وألقت باللوم على حزب العمال الكردستاني المسلح فيما وصفه نائب رئيس الوزراء، نعمان قورتولموش بأنه "هجوم من إرهابيين انفصاليين".

ونقلت الاناضول عن قورتولموش قوله إن "المجموعة الارهابية الانفصالية" نفذت الهجمات، مشيرا إلى أن هذه الهجمات "ستعرقل كفاحنا من أجل الحرية".

ولم يعلن حزب العمال الكردستاني حتى الآن مسؤوليته عن الهجمات.

وتخوض تركيا وحزب العمال الكردستاني صراعا منذ أكثر من 30 عاما، مما أسفر عن مقتل عشرات الالاف.

ومنذ انهيار وقف إطلاق النار في عام 2015، بعد أن ظل متماسكا لأكثر من عامين، قتل حوالي ثلاثة آلاف شخص ونزح مئات الالاف في المناطق الكردية.

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مصراوي Masrawy

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