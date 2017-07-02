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الإدارية العليا ترفض طعن شركة "لاكتو" في تداول ألبان غير صالحة

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مصراوي Masrawy

الإدارية العليا ترفض طعن شركة "لاكتو" في تداول ألبان غير صالحة

01:57 م الأحد 02 يوليو 2017

كتب - محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش، ومبروك حجاج نواب رئيس المجلس، برفض طعن شركة لاكتو في قضية تداول عشرة ملايين عبوة ألبان الأطفال الرضع للمصريين ضد وزير الصحة والقابضة للأدوية ورئيس التلفزيون المصري ورؤساء تحرير بعض الصحف.

وقالت الشركة في طعنها إن وزارة الصحة طرحت ممارسة عامة لتوريد عشرة ملايين عبوة لبن أطفال شبيهه لبن الأم لمستحضر (بيبي زان ـ1) لبن الأطفال ورسي على الشركة خمسة ملايين عبوة ثم كمية إضافية ثلاثة ملايين عبوة لتغطية عجز إحدى الشركات الأجنبية عن التوريد وأنها ألبان مطابقة للمواصفات القياسية.

وذكرت الشركة أن التليفزيون المصري قام بحملة كبيرة لمنتج الشركة بأن لبن الأطفال الرضع لديها غير مطابق للمواصفات شاركها فيه بعض الصحف وقد قادوا حملة ضد الشركة لحماية الأطفال الرضع على حد زعمهم بحجة الإضرار بصحة ملايين الأطفال الرضع في على نحو سبب عدة أضرار بسمعة الشركة على الرغم من أنها تورد منتجها للبلاد العربية.

وأضافت الشركة أن شكاوى كاذبة ومضلّلة من الإعلام المصري ممثل في التلفزيون المصري والصحف المصرية كان من شأنها أن أدخلت الغش على وزارة الصحة حاصلها أن مستحضر اللبن المذكور غير مطابق للمواصفات.

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