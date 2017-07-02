على خطى مصر.. تونس ترفع أسعار المحروقات

تونس (د ب أ)

أعلنت وزارة الطاقة في تونس رفع أسعار المحروقات بداية من اليوم الأحد، وذلك في أعقاب انخفاض الإنتاج بسبب الاحتجاجات الاجتماعية، بعد ثلاثة أيام من اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات مشابهة.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأنه تقرر زيادة أسعار البنزين الخالي من الرصاص والديزل بواقع 100 مليم و90 مليم على التوالي )، بينما تقرر الإبقاء على أسعار باقي المواد البترولية دون تغيير.

وبدأ سريان الزيادات منذ منتصف ليل السبت/الأحد.

وتأتي هذه المراجعة في الأسعار في أعقاب الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت قرب مواقع الإنتاج النفطي على مدى الثلاثة أشهر الماضية على خلفية مطالب ترتبط بالتشغيل والتنمية، ما أدى إلى توقف الإنتاج لأسابيع في تطاوين وقبلي في الجنوب.

وكانت الحكومة أعلنت قبل شهر عن زيادة متوقعة للأسعار بسبب توقف الإنتاج بالكامل في قبلي وتطاوين وتراجع الإنتاج الوطني وزيادة توريد النفط.

وتفيد بيانات رسمية بأن إنتاج النفط في البلاد تراجع من نحو 100 ألف برميل قبل أحداث الثورة عام 2011 إلى 40 ألف اليوم، بينما لا تبلغ نسبة تغطية احتياجات السوق المحلية 60 بالمئة.

وتوصلت الحكومة قبل أسبوعين إلى اتفاق مع محتجين ومعتصمين في تطاوين، ما سمح باستئناف الإنتاج النفطي في منطقة الكامور، بينما لا يزال الاعتصام مستمرا في قبلي المجاورة.