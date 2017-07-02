تنظيم القاعدة في مالي ينشر فيديو لستة رهائن

باريس / باماكو (أ ش أ)

نشر تنظيم القاعدة في مالي شريط فيديو يظهر ستة رهائن أجانب على قيد الحياة بينهم الفرنسية صوفي بيترونان المختطفة في ديسمبر 2016 في جاو بشمال مالي والتي كانت تدير منظمة غير حكومية لمساعدة الاطفال والجراح الأسترالي آرثر كينيث إليوت (82 عاما) المختطف في بوركينا فاسو في يناير 2015 حسبما أعلن مركز سايت الامريكي الذي يرصد المواقع الالكترونية للجماعات الارهابية.

وأضاف المركز أن "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" نشرت الفيديو ومدته 16 دقيقة و50 ثانية على موقع تلجرام السبت.

ويقدم الفيديو الرهائن في الشريط بشكل منفصل وفي نهاية الفيديو الذي لا يحمل تاريخا يقول رجل لأسر الرهائن إنه رغم عدم ذكر أي مطالب فإنه لم تبدأ مفاوضات حقيقية لإطلاق سراحهم.

وأضاف أن المفاوضات لا تزال جارية.

والرهائن الاربعة الآخرون هم الجنوب إفريقي ستيفن ماكجاون المختطف في شمال مالي في نوفمبر 2011 والروماني يوليان جيرجوت في ابريل 2015 في بوركينا فاسو والمبشرة السويسرية بياتريس ستوكلي المختطفة في يناير 2016 من قبل تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي والراهبة الكولومبية جلوريا سيسيليا نارفايز ارجوتي المختطفة في فبراير 2017 في مالي.