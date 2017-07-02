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طرق تضمن لك السيطرة على "هيشان" الشعر قبل وأثناء الخروج من المنزل

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مصراوي Masrawy

طرق تضمن لك السيطرة على "هيشان" الشعر قبل وأثناء الخروج من المنزل

01:50 م الأحد 02 يوليه 2017

هيشان-الشعر-قبل-وأثناء-الخروج-من-المنزل

كتبت- ميرا ماهر:

مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الصيف، يمتص الشعر البخار الموجود في الهواء، مما يؤدي إلى ازدياد حجمه وتجعده.

لذلك ذكر موقع " wikihow" طرق بسيطة لحماية شعرك خلال فصل الصيف من الرطوبة كما يلي:

-يجب اختيار الشامبو والبلسم المناسب لنوع شعرك، لضمان حمايته من الرطوبة.

-بعد الانتهاء من غسل الشعر، اشطفيه بالماء البارد، فهذه الطريقة تساعد على إضفاء الحيوية على شعرك، كما أنها تمنحه ملمساً ناعماً.

-استخدمي منشفة من القطن، فهي تساعد على تهذيب خصل الشعر، مع الضغط بلطف لتجفيفه من الماء الزائد.

-يجب الحفاظ على ترطيب الشعر باستخدام "السيروم" لمنعه من امتصاص رطوبة الجو.

-أثناء تواجدك خارج المنزل، يجب أن تحتوي حقيبتك على ربطة الشعر لاستخدامها في حال تعرضه للهيشان والتجعد، حينها يمكنك ربطه في وضع "كعكة" أو "ظفيرة".

 

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