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«ستانلي وباولو» يقودان هجوم الزمالك أمام كابس يونايتد

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«ستانلي وباولو» يقودان هجوم الزمالك أمام كابس يونايتد «ستانلي وباولو» يقودان هجوم الزمالك أمام كابس يونايتد

التحرير

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أعلن البرتغالي أجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق ، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كابس يونايتد الزيمبابوي، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: شوقي السعيد وعلي جبر ومحمود الونش ومحمد ناصف.

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الوسط: إبراهيم صلاح واحمد توفيق ومعروف يوسف وشيكابالا.

الهجوم: ستانلي وحسام باولو.

وقد استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة إيناسيو الثلاثي حسني فتحي ومحمد إبراهيم وأحمد فتوح من قائمة الزمالك أمام كابس الزيمبابوي بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتواجد على دكة البدلاء عمر صلاح ومحمد مجدي وصلاح ريكو ومحمود دونجا ومصطفى فتحي وأيمن حفني ومايوكا.

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التحرير

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