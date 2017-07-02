وكيل اللاعب: ننتظر عودة مصطفى فتحي من زيمبابوي لإتمام التعاقد مع التعاون

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كشف أحمد يحيى وكيل مصطفي فتحي لاعب الزمالك أنه ينتظر عودته مع بعثة الفريق الأبيض من زيمبابوي عقب مباراة كابس يونايتد من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى نادي التعاون السعودي والتوقيع الرسمي على العقود.

وكانت الإدارة البيضاء بقيادة مرتضى منصور، قد أعلنت عن موافقتها على إعارة مصطفى فتحي لمدة موسم إلى التعاون السعودي مقابل مليون و300 الف دولار.

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وقال يحيى وكيل اللاعب في تصريحات خاصة أن التوقيع سيكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء على الأكثر، وأكد يحيي أنه ممثل اللاعب مع نادي التعاون في الصفقة بحكم عقد وكالة بدأ بينهما منذ ما يقارب من 4 سنوات.