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وكيل اللاعب: ننتظر عودة مصطفى فتحي من زيمبابوي لإتمام التعاقد مع التعاون

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وكيل اللاعب: ننتظر عودة مصطفى فتحي من زيمبابوي لإتمام التعاقد مع التعاون وكيل اللاعب: ننتظر عودة مصطفى فتحي من زيمبابوي لإتمام التعاقد مع التعاون

التحرير

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كشف أحمد يحيى وكيل مصطفي فتحي لاعب أنه ينتظر عودته مع بعثة الفريق الأبيض من زيمبابوي عقب مباراة كابس يونايتد من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى نادي التعاون السعودي والتوقيع الرسمي على العقود.

وكانت الإدارة البيضاء بقيادة ، قد أعلنت عن موافقتها على إعارة مصطفى فتحي لمدة موسم إلى التعاون السعودي مقابل مليون و300 الف دولار.

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وقال يحيى وكيل اللاعب في تصريحات خاصة أن التوقيع سيكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء على الأكثر، وأكد يحيي أنه ممثل اللاعب مع نادي التعاون في الصفقة بحكم عقد وكالة بدأ بينهما منذ ما يقارب من 4 سنوات.

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التحرير

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