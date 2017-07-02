اليوم.. مصر تواجه ليتوانيا في ثاني مباريات مونديال السلة

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يستعد المنتخب المصري لكرة السلة للشباب لثاني مواجهات مونديال كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عام، أمام نظيره منتخب ليتوانيا، والمقامة في مجمع الصالات بإستاد القاهرة الدولي.

المنتخب المصري تحت قيادة الإسباني خوان أنطونيو أورينجا نجح في الفوز على منتخب بورتوريكو في المباراة الإفتتاحية بنتيجة 67 – 65 والتي أقيمت مساء السبت.

وتقام المباراة في صالة 1 مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة والنصف ضمن مواجهات المجموعة الثانية التي تضم بورتوريكو وألمانيا.

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وتحدث كابتن محمد عبد المطلب رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم للشباب لكرة السلة تحت 19 عام عن فوز مصر في المباراة الافتتاحية، حيث قال أن المباراة كانت صعبة لأنها الاولى في البطولة وكان الفوز فيها مهم ببداية مشوار المنتخب بكأس العالم.

وعن سر تراجع أداء المنتخب أكد عبد المطلب أن الجماهير شعرت بأن المباراة قد حسمت لصالح مصر وهو ما أثر على اللاعبين وبدأت الأمور صعبة قبل أن يعود الفريق من جديد ويحقق الفوز.