7 سنوات بدون راحة.. سانشيز أكثر لاعبي العالم معاناة من الإرهاق

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في الوقت الذي لم يطلب فيه النجم التشيلي أليكسيس سانشيز الحصول على الراحة من قبل، يبدو أنه من الضروري في الوقت الحالي أن يجبر سانشيز على الحصول على الراحة بعد كم المباريات الكبير الذي خاضه في السنوات الماضية والتي من المنتظر أن يخوضها أيضًا في السنوات القادمة.

وخاض سانشيز الموسم الماضي جميع مباريات أرسنال في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا إلى جانب 5 مباريات من أصل 6 في كأس الاتحاد الإنجليزي الذي توج أرسنال بلقبه، إضافة إلى قيادته تشيلي للوصول إلى المباراة النهائية في كأس القارات المقام حاليًا في روسيا.

وبمشاركة تشيلي في كأس القارات هذا الصيف، لم يحصل سانشيز على الراحة الصيفية السنوية للعام الرابع على التوالي، حيث لعب في صيف عام 2014 مونديال البرازيل كما شارك في كوبا أمريكا 2015 وكوبا أمريكا في نسختها المئوية في 2016 ومن ثم كأس القارات هذا العام إلا جانب اقترابه من المشاركة في مونديال روسيا 2018 وكوبا أمريكا 2019 واحتمالية مشاركته مع منتخب تشيلي في أولمبياد طوكيو 2020 في حال تأهل لاروخا إلى المسابقة.

ولم تكن مشاركة سانشيز في البطولات السابقة شرفية، بل خاص البطولة بالكامل ولعب دورًا حاسمًا في تتويج منتخب بلاده بكوبا أمريكا عامي 2015 و2016 بالتغلب على الأرجنتين في المباراة النهائية للنسختين بركلات الترجيح.

وسيخوض اليوم المباراة النهائية في كأس القارات بعد مشاركته في كل مباريات البطولة، في الوقت الذي يحصل فيه باقي لاعبي العالم على الراحة بل وشاركت ألمانيا بالفريق الدريف في البطولة من أجل إراحة نجومها للمشاركة في المونديال الصيف المقبل.

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ويعد سانشيز أكثر من مثل منتخب تشيلي عبر التاريخ وذلك في 114 مباراة دولية كما يعد الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 38 هدفًا وذلك على الرغم من بلوغ عمره 28 عامًا فقط، الأمر الذي يظهر كم المباريات الكبير الذي خاضه في السنوات الماضية للوصول إلى تلك الأرقام.

ويعشق سانشيز خوض أكبر عدد من المباريات بل ويمتلك لياقة بدنية عالية للغاية تؤهله للقيام بهذا الأمر، ولكنه عانى بسبب تراكم المباريات من 5 إصابات إلا أنه لم يغب بسببها عن أي مباراة، حيث تعني الإصابة تواجد سانشيز على مقاعد البدلاء للمشاركة احتياطيًا بدلًا من المشاركة أساسيًا منذ بداية المباراة.

ودائمًا ما يتأثر مستوى سانشيز في بداية الموسم من المشاركة في البطولات في الصيف، فبعد 3 مواسم قضاها مع أرسنال، وباحتساب الأهداف التي يسجلها سانشيز في أول 4 مباريات من كل موسم، نجد أنه لم يسجل سوى 3 أهداف فقط في 12 مباراة، على الرغم من تسجيله 50 هدفًا في 91 مباراة بالدوري الإنجليزي بمعدل هدف في كل 1,82 مباراة.

كما يعاني أرسنال كثيرًأ من هذا الأمر، حيث تبلغ نسبة فوز أرسنال في أول 4 مباريات في الموسم في أخر 3 مواسم في وجود سانشيز 41,7% فقط ومن ثم ترتفع تلك النسبة لتصل إلى 59% في باقي مباريات الموسم.

وبات من الضروري على أرسين فينجر منح سانشيز راحة طويلة عقب المشاركة في كأس القارات، خاصة أن أرسنال يعول كثيرًا على خدمات لاعبه التشيلي، وعاني أرسنال كثيرًا من ضعف النتائج في بداية كل موسم بسبب الإرهاق الذي يشعر به سانشيز.