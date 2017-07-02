إخلاء سبيل طبيبين تسببا في وفاة طفل بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد

قررت النيابة العامة بمركز البلينا، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، اليوم الأحد، إخلاء سبيل طبيب أنف وأذن وحنجرة، وطبيب تخدير بضمان محل إقامتهما، في اتهامهما بالإهمال والتسبب في وفاة طفل قاما بإجراء عملية استئصال اللوزتين له، داخل عيادة خاصة بمدينة البلينا أمس السبت، وندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وتبين أن الطبيبين، هما "فؤاد فارس إبراهيم"، أخصائي أنف وأذن وحنجرة، و"ديفي حلمي صدرا"، أخصائي تخدير، وأن الطفل المتوفي "أحمد شحاتة أحمد، 3 سنوات"، يقيم بناحية أولاد سالم دائرة مركز دار السلام.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، بلاغًا من "شحاتة. أ، 34 عامًا"، عامل، يتهم فيه "ف. ف. إ" طبيب أنف وأذن وحنجرة بالتسبب في وفاة ابنه بعد إجراء عملية استئصال اللوز له داخل عيادته الخاصة ببندر المدينة دائرة المركز.

وبمعاينة فريق ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بإشراف العميد خالد الشاذلي ، مدير المباحث الجنائية لعيادة الطبيب المذكور عثر علي الطفل المتوفى ملفوفاً داخل ملاية أسفل سرير العمليات، وتبين من معاينة الضباط للعيادة أن المكان " العيادة " غير آدمية وتنبعث منها رائحة كريهة وغير نظيفة.