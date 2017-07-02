أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل طبيبين تسببا في وفاة طفل بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل طبيبين تسببا في وفاة طفل بسوهاج

01:33 م الأحد 02 يوليه 2017

إخلاء سبيل طبيبين تسببا في وفاة طفل بسوهاج

إخلاء سبيل

سوهاج – عمار عبد الواحد

قررت النيابة العامة بمركز البلينا، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، اليوم الأحد، إخلاء سبيل طبيب أنف وأذن وحنجرة، وطبيب تخدير بضمان محل إقامتهما، في اتهامهما بالإهمال والتسبب في وفاة طفل قاما بإجراء عملية استئصال اللوزتين له، داخل عيادة خاصة بمدينة البلينا أمس السبت، وندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وتبين أن الطبيبين، هما "فؤاد فارس إبراهيم"، أخصائي أنف وأذن وحنجرة، و"ديفي حلمي صدرا"، أخصائي تخدير، وأن الطفل المتوفي "أحمد شحاتة أحمد، 3 سنوات"، يقيم بناحية أولاد سالم دائرة مركز دار السلام.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، بلاغًا من "شحاتة. أ، 34 عامًا"، عامل، يتهم فيه "ف. ف. إ" طبيب أنف وأذن وحنجرة بالتسبب في وفاة ابنه بعد إجراء عملية استئصال اللوز له داخل عيادته الخاصة ببندر المدينة دائرة المركز.

وبمعاينة فريق ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بإشراف العميد خالد الشاذلي ، مدير المباحث الجنائية لعيادة الطبيب المذكور عثر علي الطفل المتوفى ملفوفاً داخل ملاية أسفل سرير العمليات، وتبين من معاينة الضباط للعيادة أن المكان " العيادة " غير آدمية وتنبعث منها رائحة كريهة وغير نظيفة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط نصف كيلو حشيش و400 جرام هيروين بحوزة 8 أشخاص بالقليوبية

    ضبط نصف كيلو حشيش و400 جرام هيروين بحوزة 8 أشخاص بالقليوبية

    أخبار
  • ضبط موظفين حكوميين تلاعبوا بالدفاتر لصالح معارض السيارات في بورسعيد

    ضبط موظفين حكوميين تلاعبوا بالدفاتر لصالح معارض السيارات في بورسعيد

    أخبار
  • تحريات المباحث: طفل إسنا تلقى طعنة أبيه أثناء دفاعه عن والدته

    تحريات المباحث: طفل إسنا تلقى طعنة أبيه أثناء دفاعه عن والدته

    أخبار
  • في الأقصر.. أب يطعن طفله بآلة حادة ويتسبب في خروج أحشائه

    في الأقصر.. أب يطعن طفله بآلة حادة ويتسبب في خروج أحشائه

    أخبار

إعلان

b74de9e738.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية