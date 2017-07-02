بالصور.. توقيع 3 بروتوكلات بين وزارة الاتصالات ومحافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وقع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، ثلاث بروتوكولات مع وزارة الاتصالات، في مجال الخدمات الإليكترونية، والشركات الصغيرة، والمسئولية المجتمعية، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك في إطار تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع المحافظة والمحليات لتوصيل خدمات الاتصالات والأرقام المختصرة للخط الساخن، و كول سنتر للشكاوى وغيرها من الخدمات المميكنة، والخدمات البريدية المتكاملة.

وبحث اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مع المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بديوان عام المحافظة، خلال زيارة الأخير لكفر الشيخ، سبل التعاون المشترك في مجال تطوير أداء الخدمات الحكومية والربط الإلكترونى بين القطاعات المختلفة.

حضر الزيارة وتوقيع البروتوكول الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري، والمهنس أحمد البحيري، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصري (الهيئة القومية للبريد).

وحضر اللواء هاني النواصرة، والنائب عبدالرحمن الشهاوي، والدكتور عبدالعزيز حمودة، والعميد سيد أحمد محمد سيد أحمد، والنائب بدير موسى، والنائب علاء سلام، واللواء إبراهيم القصاص، أعضاء مجلس النواب، وقيادات وزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد، والشركة المصرية للاتصالات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.